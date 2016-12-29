قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن ملف عودة الإرهابيين من بؤر التوتر لا يخص تونس فقط وإنما يخص العديد من الدول في العالم بما ذلك العديد من الدول الأوربية، مشيرا إلى أن أغلب رؤساء الدول والحكومات الذين قابلهم في الفترة الأخيرة عبّروا عن تخوفات بلدانهم من هذا الملف.

وأكّد الشاهد في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم ، أن حكومته تتعامل مع هذا الملف بكل جدية مصرّحا بأن تونس لديها قائمات اسمية بكل الإرهابيين المتواجدين في بؤر التوتر والذين شاركوا في تنظيمات إرهابية ولديها كافة المعطيات.

كما أكد رئيس الحكومة أن الدولة التونسية لم توقع على أي اتفاق بخصوص عودة الإرهابيين مشددا على أن موقف حكومته ليس مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر إلى تونس ولا تسعى إلى ذلك وفي صورة رجوعهم سيتم إيقافهم فورا حال وصولهم إلى التراب التونسي وسيتم تطبيق قانون الإرهاب عليهم.