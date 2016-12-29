قال مسئول أمريكي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة أمهلت 35 دبلوماسيا روسيا 72 ساعة لمغادرة البلاد ، وأغلقت مجمعين روسيين في نيويورك ومريلاند”.

وأضاف المسئول - الذي لم يذكر اسمه حسبما أوردت قناة (سكاي نيوز ) الإخبارية - أن كل الدبلوماسيين الروس سيمنعون من دخول المجمعين بدءا من ظهر غد الجمعة.

وأوضح المسئول أن الإجراءات تأتي ردا على مضايقة دبلوماسيين أمريكيين في روسيا وأنشطة لدبلوماسيين روس في أمريكا ، التي نراها لاتتسق مع الممارسات الدبلوماسية.