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الولايات المتحدة تمهل 35 دبلوماسيا روسيا 72 ساعة لمغادرة البلاد
مطار امريكا

الولايات المتحدة تمهل 35 دبلوماسيا روسيا 72 ساعة لمغادرة البلاد

الخميس، 29 ديسمبر 2016 10:04 م
وكالات

قال مسئول أمريكي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة أمهلت 35 دبلوماسيا روسيا 72 ساعة لمغادرة البلاد ، وأغلقت مجمعين روسيين في نيويورك ومريلاند”.
وأضاف المسئول - الذي لم يذكر اسمه حسبما أوردت قناة (سكاي نيوز ) الإخبارية - أن كل الدبلوماسيين الروس سيمنعون من دخول المجمعين بدءا من ظهر غد الجمعة.
وأوضح المسئول أن الإجراءات تأتي ردا على مضايقة دبلوماسيين أمريكيين في روسيا وأنشطة لدبلوماسيين روس في أمريكا ، التي نراها لاتتسق مع الممارسات الدبلوماسية.

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