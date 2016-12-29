أكد مؤمن زكريا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه على الزمالك.

وفاز الأهلي على الزمالك 2-0، مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت، في الجولة الـ 17 للدوري المصري.

وأضاف زكريا في تصريحات صحفية: أن هز الشباك في لقاء القمة دائماً ما يكون له مذاق خاص، لكن يبقى دائماً فوز الأهلي هو الأهم.

وسجل مؤمن زكريا 4 أهداف في شباك الزمالك حتى الآن بقميص الأحمر.

ورفع الأهلي، رصيده إلى 45 نقطة في صدارة البطولة التي تتوقف 40 يومًا لمشاركة منتخب مصر ببطولة أفريقيا، في المقابل، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 34 نقطة في المركز الثالث.