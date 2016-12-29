أكدت القيادة المركزية لعمليات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش الإرهابي، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة العراقية حققت تقدما كبيرا في عملية تحرير مدينة الموصل من ثلاثة محاور.

وذكرت القيادة المركزية، في بيان صحفي مساء اليوم، أن قوات الجيش والشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب شنت هجوما متزامنا على ثلاثة محاور في الموصل مما أدى إلى فتح جبهتين جديدتين داخل المدينة.. في إشارة إلى فتح المحورين الشمالي والجنوبي إضافة إلى المحور الشرقي المكلف به جهاز مكافحة الإرهاب.

وأشارت إلى أن فتح المحورين الشمالي والجنوب زاد من الضغط على مسلحي داعش وتراجعت قدرتهم على التحرك أو الحصول على إمدادات.

يذكر أن قوات “مكافحة الإرهاب” استكملت المرحلة الأولى من العمليات يوم الخميس 15ديسمبر، وحررت 40 حيًا من إجمالي 56 حيا بالساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل، وبدأت المرحلة الثانية لعملية “قادمون يانينوي” اليوم والتي انطلقت المرحلة الأولي في 17 أكتوبر الماضي.

من جهة أخري، نفذت طائرات التحالف الدولي 11 غارة على مواقع ومسلحي داعش في العراق وسوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت القيادة المركزية لعمليات التحالف، في بيان صحفي، إلى أن الطيران شن ثلاث غارات بمدينة الموصل شمالي العراق، بينما نفذ ثماني غارات في سوريا بمناطق البوكمال والرقة وتدمر.