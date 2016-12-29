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إكرامي: قدمنا مباراة رائعة أشكر اللاعبين على الأداء الرجولي
شريف اكرامي

إكرامي: قدمنا مباراة رائعة أشكر اللاعبين على الأداء الرجولي

الخميس، 29 ديسمبر 2016 10:00 م

قال شريف إكرامي، حارس مرمى نادي الأهلي، إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك ويستحق نقاط المباراة.

وفاز الأهلي على الزمالك 2-0، مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت، في الجولة الـ 17 للدوري المصري.

وأضاف إكرامي في تصريحات صحفية عقب المباراة “سعيد بالانتصار الذي تحقق على الغريم التقليدي نادي الزمالك، قدمنا مباراة رائعة، أشكر اللاعبين على الأداء الرجولي”.

وتابع “الفوز جاء في وقت هام وقبل توقف بطولة الدوري العام، الفريق استعد بشكل طيب للمباراة، ونفذنا التعليمات الفنية لذلك حققنا الفوز”.

وأشار إلى أنه أغلق ملف لقاء القمة وينتظر الانضمام لمنتخب مصر لخوض بطولة أمم أفريقيا في شهر يناير/كانون ثان المقبل في الجابون.

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