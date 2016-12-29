قالت الشرطة في شمال اليونان إنه تم إطلاق سراح اثنين من طالبي اللجوء اللذين تعرضا للإعتقال على خلفية عدم تمكنهما من دفع رسوم الترانزيت.

وتم اعتقال شخص بلغاري بتهمة الخطف اليوم الخميس ، بعد اقتحام الشرطة شقة في تيسالونيكي ثاني أكبر مدن اليونان.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية عن الشرطة إن لاجئا سوريا يبلغ من العمر 26 عاما وعراقيا يبلغ من العمر 32 عاما تعرضا للحبس في غرفة لأكثر من أسبوع ، بعد أن أحضرهما مهربون عبر نهر يمر في تركيا واليونان ، ثم أوصلوهما إلى المدينة الواقعة على بعد 350 كيلومترا.