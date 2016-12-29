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تجدد التوتر بمخيم عين الحلوة بلبنان بعد مقتل سائق تأكسي
مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا

تجدد التوتر بمخيم عين الحلوة بلبنان بعد مقتل سائق تأكسي

الخميس، 29 ديسمبر 2016 09:58 م
وكالات

تجددت التوترات بين الفلسطينيين المقيمين فى مخيم عين الحلوة بلبنان بعد مقتل ابراهيم منصور سائق تاكسى مساء اليوم عقب اطلاق النار عليه.

وذكر وسام ابوزيد مدير وكالة الانباء الفلسطينية وفا فى لبنان، أن قوى الأمن ومعها الفصائل الفلسطينية تسعى إلى جعل الوضع غير متوتر بعد هذ الحادث

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