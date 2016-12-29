نشبت مشادة بين حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي، وشيكابالا صانع ألعاب وقائد الزمالك، عقب تسجيل النيجيري أجاي الهدف الثاني للأحمر في لقاء القمة الذي فاز به الشياطين الحمر 2-0، اليوم الخميس، في الجولة الـ 17 من عمر الدوري المصري لكرة القدم.

واحتفل البدري تجاه الجهاز الفني للزمالك بالهدف الثاني للأهلي، وهو ما أثار غضب شيكابالا الذي انفعل واتجه مسرعاً نحو مدرب الأهلي وحاول الاشتباك معه، إلا أن لاعبي الفريقين تدخلوا لتهدئة الموقف.

وحدثت أزمة بعد نهاية المباراة بين أحمد فتحي ومشجع للأبيض، بعدما انفعل الأول أثناء خروجه من ملعب بتروسبورت بعدما ألقى أحد مشجعي الزمالك زجاجة مياه فارغة ضده ليقوم بردها على المشجع، وكاد الأمر يتطور لولا تدخل نجوم الأهلي وأخرجوا فتحي من الملعب.

ونشبت مشادات ومشاجرات بين الجماهير، بعد نهاية المباراة.