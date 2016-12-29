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بوتين والأسد يبحثان وقف إطلاق النار بسوريا والانتقال للعملية السياسية
بوتين والاسد

بوتين والأسد يبحثان وقف إطلاق النار بسوريا والانتقال للعملية السياسية

الخميس، 29 ديسمبر 2016 09:52 م
وكالات

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره السوري بشار الأسد خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الخميس اتفاقية وقف إطلاق النار في سوريا وسبل الانتقال إلى العملية السياسية.
وذكر بيان للكرملين أن بوتين والأسد قيما عاليا اتفاقية وقف اطلاق النار ، التي تم التوصل إليها بوساطة من قبل روسيا وتركيا وعملية الانتقال للعملية السياسية.
وشدد البيان على أن الرئيس السوري أكد على استعداده للالتزام بالاتفاق، وأشارا إلى أن بدء المفاوضات حول التسوية السورية في أستانا سيكون خطوة هامة على طريق تسوية الأزمة .

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