المعلم: اتفاق الهدنة يشكل فرصة حقيقية لحقن الدماء في سورياالخميس، 29 ديسمبر 2016 09:48 م
اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اليوم الخميس أن الاتفاق يشكل فرصة حقيقية لنصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سورية تنهي سفك الدم وتؤسس لمستقبل البلاد .
أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم - حسبما راديو ( سوا ) الأمريكي - أن اتفاق الهدنة في سوريا لايشمل تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والفصائل المرتبطة بهما وكذلك تلك التي “لم توقع” على الوثيقة .. لافتا إلى أن اتفاق الهدنة يعكس ثقة الدولة السورية بالنصر على الإرهاب.
وأضاف المعلم أن سوريا تثق بالضامن الروسي لاتفاق وقف الأعمال القتالية لأنهم شركاؤنا في الحرب على الإرهاب”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السلطات في دمشق “لا تثق بالدور التركي”.
وأوضح المعلم أن من يرد مصلحة الشعب السوري يجب أن يذهب إلى التسوية السياسية بكل موضوعية وقلبه وعقله على مستقبل سوريا وليس على مستقبل الآخرين .
-
11 نصيحة غذائية لجعل بشرتك أكثر شبابا
مع تقدم الإنسان في السن تفقد بشرته نعومتها ورطوبتها بفعل عامل الشيخوخة، بيد أنه هناك بعض الأطعمة والمشروبات تساعدك على الحفاظ على بشرتك وجعلها أكثر شبابا وحيوية. 1- ...Wed, 28 Dec 2016 14:54:16 GMT
-
الإسكان: السبت آخر موعد لاستكمال سداد جدية الحجز للحاجزين السابقين بدهشور
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي أن /السبت/ المقبل هو آخر موعد تم تحديده لاستكمال سداد جدية الحجز، وذلك للحاجزين السابقين ...Wed, 28 Dec 2016 12:54:25 GMT
-
محامي لـ"عنتيل الرشوة":"مبروك البراءة"
قال المحامي طارق العوضي، أن براءة موظف الرشوة مضمونة، مشيرًا إلى أن النيابة وجهت للموظف تهمة التربح من أعمال وظيفته، ولم توجه له تهمة الرشوة، وأن اللبان شريك في ...Wed, 28 Dec 2016 15:08:42 GMT
-
القوات العراقية تعتقل مساعد أبو بكر البغدادي في الموصل
أكدت السلطات العراقية أنها تمكنت من اعتقال 15 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي في حي البكر بالساحل الأيسر لمدينة الموصل العراقية. ونقلت مواقع مقربة من الحكومة العراقية ...Wed, 28 Dec 2016 13:23:51 GMT
-
أنباء عن تأجيل التوقيع على عقود «مشروع الضبعة» إلى مارس
كشفت مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المتوقع تأجيل توقيع العقود الخاصة بمشروع الضبعة النووي إلى مارس المقبل لعام ٢٠١٧. واستبعد المصدر توقيع ...Wed, 28 Dec 2016 13:23:51 GMT
-
هذه أسوأ عادات تؤثر بالسلب على صحة القلب
كلنا نريد أن يكون قلبنا سليماً، ومع ذلك فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تصيب شخصاً أو أكثر من بين كل 3 أشخاص بالغين في الولايات الأمريكية المتحدة، والخبر الجيد أن ...Thu, 29 Dec 2016 20:51:22 GMT
-
6 مأكولات حظرتها بعض الدول .. تعرف عليها
إذ إن توافر بعض الأطعمة في بلدٍ ما لا يعني بالضرورة وجوده في بلد آخر؛ ذلك أن معايير حظر الطعام تختلف في كل بلد عن الآخر، فهناك من الدول من تولي حرصها الأكبر على ألا ...Thu, 29 Dec 2016 19:58:09 GMT
-
6 أسباب قد تدفعكِ لمنع طفلك من تناول حليب الشيكولاتة
حليب الشوكولا مشروب مفضل عند كثير من الأطفال، وعند بعض الكبار أيضا، لكن هل تريدين حقاً أن يتعلق صغيرك بهذا المشروب إلى حد الإدمان؟.. قد تتغير إجابتك عقب قراءة بعض ...Thu, 29 Dec 2016 19:25:41 GMT
-
الانسداد الرئوي المزمن..الأسباب والعلاج
داء الانسداد الرئوي المزمن مرض يتقدم بشكل خفي وتدريجي إلى درجة أن المصاب لا يعرف بذلك لفترة طويلة. كما لا يعرفه الكثيرون أنه مرض فتاك ولا علاج له حتى الآن والمدخنون ...Thu, 29 Dec 2016 17:57:01 GMT