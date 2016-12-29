اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اليوم الخميس أن الاتفاق يشكل فرصة حقيقية لنصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سورية تنهي سفك الدم وتؤسس لمستقبل البلاد .

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم - حسبما راديو ( سوا ) الأمريكي - أن اتفاق الهدنة في سوريا لايشمل تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والفصائل المرتبطة بهما وكذلك تلك التي “لم توقع” على الوثيقة .. لافتا إلى أن اتفاق الهدنة يعكس ثقة الدولة السورية بالنصر على الإرهاب.

وأضاف المعلم أن سوريا تثق بالضامن الروسي لاتفاق وقف الأعمال القتالية لأنهم شركاؤنا في الحرب على الإرهاب”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السلطات في دمشق “لا تثق بالدور التركي”.

وأوضح المعلم أن من يرد مصلحة الشعب السوري يجب أن يذهب إلى التسوية السياسية بكل موضوعية وقلبه وعقله على مستقبل سوريا وليس على مستقبل الآخرين .