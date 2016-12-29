موانئ دبي العالمية تستحوذ على حصة إضافية في شركة "بوسان نيوبرت المحدودة"الخميس، 29 ديسمبر 2016 09:41 م
> الاستثمار الجديد يزيد ملكية المجموعة في أكبر محطة بحرية في ميناء بوسان إلى 66.3%
> سلطان بن سليم: ملتزمون بدعم نمو التجارة في كوريا الجنوبية عملا بتوجيهات قيادتنا الرشيدة
أعلنت موانئ دبي العالمية اليوم عن زيادة حصتها في شركة “بوسان نيوبورت المحدودة” (بي أن ٍسي) في كوريا الجنوبية لتصل إلى 66.03 % بعد استحواذها على نسبة 23.94% إضافية من “سامسونغ وشركاتها التابعة” بشروط لن يتم الإفصاح عنها.
ووفقا لبيان صحفي من موانئ دبي العالمية: تعد “بي أن سي” أكبر محطة بحرية في ميناء بوسان إذ تبلغ طاقتها الاستيعابية 5.25 مليون حاوية نمطية وتقوم بمناولة 34% من أحجام البضائع في ميناء بوسان الجديد الذي بدأ تشغيله عام 2006 ويضم 23 رصيف حاويات كما يتصل بحوالي 500 ميناء في 100 بلد.
تمثل المحطة مركزاً رئيسياً للحاويات في منطقة شمال شرق آسيا نتيجة لموقعها الاستراتيجي بين اليابان وشمال شرق الصين. كما تمتلك منطقة “بوسان” العديد من الأسواق الوطنية والبنى الأساسية الخاصة بالنقل تجعل منها موقعاً جغرافياً مثالياً لهذه المحطة الضخمة خاصة وأن ميناء بوسان الجديد يعد سادس أكبر ميناء في العالم حيث قام بمناولة 19.5 مليون حاوية نمطية عام 2015 تمثل حوالي 75% من إجمالي احجام الحاويات في كوريا الجنوبية.
وبالمناسبة قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لجموعة موانئ دبي العالمية:”يسرنا الإعلان عن زيادة حصتنا في شركة “بوسان نيوبورت المحدودة” التي تعد أكبر محطة في ميناء بوسان وبوابة رئيسية لشمال شرق آسيا. يؤكد هذا الاستثمار التزامنا بدعم نمو التجارة في كوريا الجنوبية من خلال تعزيز تواجدنا في ميناء بوسان الذي سيظل جزءا هاما من محفظة أعمالنا العالمية”.
وأكد بن سليم استعداد موانئ دبي العالمية للمساهمة في حفز النمو التجاري لكوريا الجنوبية في إطار حرص المجموعة على تطوير العلاقات التجارية بين البلدين انطلاقا من دورها في تمكين التجارة في أكثر من نصف اقتصادات العالم والتزامها بالمشاركة الفاعلة في تعزيز الدور الرائد للدولة في دعم الاقتصاد العالمي وجهود الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، وتعزيز التنوّع الاقتصادي تماشيا مع أهداف “رؤية الإمارات 2021”، و”خطة دبي 2021”، وانطلاقاً من توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بالعمل على تطوير الموانئ والمحطات البحرية عبر العالم ومشاركة تجارب الدولة التنموية الناجحة مع الدول الصديقة.
-
11 نصيحة غذائية لجعل بشرتك أكثر شبابا
مع تقدم الإنسان في السن تفقد بشرته نعومتها ورطوبتها بفعل عامل الشيخوخة، بيد أنه هناك بعض الأطعمة والمشروبات تساعدك على الحفاظ على بشرتك وجعلها أكثر شبابا وحيوية. 1- ...Wed, 28 Dec 2016 14:54:16 GMT
-
الإسكان: السبت آخر موعد لاستكمال سداد جدية الحجز للحاجزين السابقين بدهشور
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي أن /السبت/ المقبل هو آخر موعد تم تحديده لاستكمال سداد جدية الحجز، وذلك للحاجزين السابقين ...Wed, 28 Dec 2016 12:54:25 GMT
-
محامي لـ"عنتيل الرشوة":"مبروك البراءة"
قال المحامي طارق العوضي، أن براءة موظف الرشوة مضمونة، مشيرًا إلى أن النيابة وجهت للموظف تهمة التربح من أعمال وظيفته، ولم توجه له تهمة الرشوة، وأن اللبان شريك في ...Wed, 28 Dec 2016 15:08:42 GMT
-
القوات العراقية تعتقل مساعد أبو بكر البغدادي في الموصل
أكدت السلطات العراقية أنها تمكنت من اعتقال 15 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي في حي البكر بالساحل الأيسر لمدينة الموصل العراقية. ونقلت مواقع مقربة من الحكومة العراقية ...Wed, 28 Dec 2016 13:23:51 GMT
-
أنباء عن تأجيل التوقيع على عقود «مشروع الضبعة» إلى مارس
كشفت مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المتوقع تأجيل توقيع العقود الخاصة بمشروع الضبعة النووي إلى مارس المقبل لعام ٢٠١٧. واستبعد المصدر توقيع ...Wed, 28 Dec 2016 13:23:51 GMT
-
هذه أسوأ عادات تؤثر بالسلب على صحة القلب
كلنا نريد أن يكون قلبنا سليماً، ومع ذلك فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تصيب شخصاً أو أكثر من بين كل 3 أشخاص بالغين في الولايات الأمريكية المتحدة، والخبر الجيد أن ...Thu, 29 Dec 2016 20:51:22 GMT
-
6 مأكولات حظرتها بعض الدول .. تعرف عليها
إذ إن توافر بعض الأطعمة في بلدٍ ما لا يعني بالضرورة وجوده في بلد آخر؛ ذلك أن معايير حظر الطعام تختلف في كل بلد عن الآخر، فهناك من الدول من تولي حرصها الأكبر على ألا ...Thu, 29 Dec 2016 19:58:09 GMT
-
6 أسباب قد تدفعكِ لمنع طفلك من تناول حليب الشيكولاتة
حليب الشوكولا مشروب مفضل عند كثير من الأطفال، وعند بعض الكبار أيضا، لكن هل تريدين حقاً أن يتعلق صغيرك بهذا المشروب إلى حد الإدمان؟.. قد تتغير إجابتك عقب قراءة بعض ...Thu, 29 Dec 2016 19:25:41 GMT
-
الانسداد الرئوي المزمن..الأسباب والعلاج
داء الانسداد الرئوي المزمن مرض يتقدم بشكل خفي وتدريجي إلى درجة أن المصاب لا يعرف بذلك لفترة طويلة. كما لا يعرفه الكثيرون أنه مرض فتاك ولا علاج له حتى الآن والمدخنون ...Thu, 29 Dec 2016 17:57:01 GMT