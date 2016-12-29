قال أحمد عبد العزيز، رئيس لجنة السياحة بحزب المؤتمر، إن ما يتم إنجازه بشأن عودة السياحة الروسية تكليل لجهود الرئاسة وليست جهود وزارة السياحة أو وزارة الطيران المدني، مشيرا إلى أن المتغيرات السياسية الدولية ساعدت على عودة السياحة الروسية إلى مصر.

وانتقد عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى مقدم برنامج “خط أحمر” المذاع على فضائية “ الحدث اليوم” أداء وزير السياحة قائلا: “هو احنا عندنا في مصر وزير للسياحة؟”، مشيرا إلى أن قطاع السياحة ضحية الحكومة الحالية.

وأوضح أن وزير الطيران المدني تولى الوزارة وترك رئاسة مجلس إدارة مصر للطيران بديون 10 مليار دولار، ولم يقدم أي جديد، مشيرا إلى أن مصر تعتمد على 97 ٪ من قطاع السياحة على الطيران.