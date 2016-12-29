قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء إن اجتماع الوزراء اليوم الجميع شهد موافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والخاصة بجزيرتي تيران وصنافير وإحالتها إلى مجلس النواب موضحا أنه على مجلس النواب مناقشة الاتفاقية بالأسلوب المناسب.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “ممكن” الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة سي بي سي أن الاتفاقية خاصة بتعيين الحدود البحرية وصدرت من عام 1990 بقرار جمهوري من الرئيس الأسبق حسني مبارك وهو كان نتيجة دراسة للوضع في حينه وتم تكليف وزير الخارجية حينها أحمد عصمت عبد المجيد بتوجيه خطاب إلى السعودية لجمع معلومات بحيث أنه يتم الاتفاق على الحدود البحرية مشيرا إلى أنه بعد ذلك تم وضع هذا في إطار إبان زيارة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر قبل أشهر ليتم اعتمادها بشكل نهائي اليوم.

وتابع سلطان أن البدء في تنفيذ القرار في يد مجلس النواب وأن الأمر سيخضع للمناقشة بين النواب ومن ثم يتم إتخاذ قرار بالأغلبية.