أكدت تقارير صحفية اسبانية ان ريال مدريد يشعر بالقلق من احتمال أن يعرض نادى تشيلسى الانجليزى على حارسه تيابو كورتواه اجرا أعلى مما يحصل عليه الحارس البلجيكى حاليا فى ستامفورد بريدج والذى يبلغ 100 الف جنيه استرلينى اسبوعيا .

ومن المعتقد أن النادى الملكى الاسبانى يرغب فى التعاقد مع كورتواه خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة بعد رفع العقوبة التى كانت مفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم ( فيفا ).

وليس من المرجح ان يوافق المسئولون فى تشيلسى على التفريط بسهولة فى كورتواه ولذا فإنه من المحتمل ان يحاولوا اقناعه بالبقاء مع البلوز عن طريق إغرائه بزيادة راتبه وهو الامر الذى قد يدفع الريال الى تقديم عرض مادى ضخم لمحاولة اقتناص الحارس البلجيكى .