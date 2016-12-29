 Moheet on google
الخميس 29 ديسمبر 2016 11:03 مساءً
روابط سريعة
ريال مدريد يرغب فى ضم كورتواه حارس تشيلسى فى الصيف
مارك كورتوا

ريال مدريد يرغب فى ضم كورتواه حارس تشيلسى فى الصيف

الخميس، 29 ديسمبر 2016 09:51 م

أكدت تقارير صحفية اسبانية ان ريال مدريد يشعر بالقلق من احتمال أن يعرض نادى تشيلسى الانجليزى على حارسه تيابو كورتواه اجرا أعلى مما يحصل عليه الحارس البلجيكى حاليا فى ستامفورد بريدج والذى يبلغ 100 الف جنيه استرلينى اسبوعيا .
ومن المعتقد أن النادى الملكى الاسبانى يرغب فى التعاقد مع كورتواه خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة بعد رفع العقوبة التى كانت مفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم ( فيفا ).
وليس من المرجح ان يوافق المسئولون فى تشيلسى على التفريط بسهولة فى كورتواه ولذا فإنه من المحتمل ان يحاولوا اقناعه بالبقاء مع البلوز عن طريق إغرائه بزيادة راتبه وهو الامر الذى قد يدفع الريال الى تقديم عرض مادى ضخم لمحاولة اقتناص الحارس البلجيكى .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3