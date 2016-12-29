قام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بزيارة غرفة خلع الملابس للاعب النادي الأهلي بملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة وقام بتهنئة حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم واللاعبين ، وذلك عقب انتهاء القمة رقم 113 بفوز الأهلي على الزمالك بهدفين نظيفين .

وقدم البدري اعتذاره لجماهير نادي الزمالك على انفعاله بعد الهدف الثاني للأهلي الذي أحرزه النيجيري جونيور أجايي ، وتقبل مرتضى منصور الاعتذار أكد أنه لا يوجد مشكلة بين الناديين الكبار أو جماهيرهم فهي مجرد نتيجة مباراة في كرة القدم .

وشدد منصور على أن الأهم في الفترة الحالية هو منتخب مصر المقبل على بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون ، وقال إن لاعبي الفريقين سينضمون معا إلى صفوف المنتخب وسيلعبون باسم مصر ، معربا عن أمله في أن يوفق المنتخب في البطولة الأفريقية .

جدير بالذكر أن النادي الأهلي حقق فوزا ثمينا على مضيفه الزمالك بهدفين نظيفين، في مباراة القمة ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم ، وأحرز ثنائية الأهلي، مؤمن زكريا في الدقيقة 22، والنيجيري جونيور أجاي في الدقيقة 90، ليقتنص المارد الأحمر ثلاث نقاط غالية، عزز بها صدارته لجدول الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة، بينما توقف رصيد الزمالك عند 34 نقطة في المركز الثالث.