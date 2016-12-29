قال أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الإجراء الدستوري المتبع هو إحالة الاتفاقيات للبرلمان لإقرارها والنظر فيها بشكل عام.

وأضاف سلطان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى مقدم برنامج “خط أحمر” المذاع على فضائية “ الحدث اليوم” أن سبب التأخير في عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على البرلمان، أن هناك نوع من الترتيبات الأمنية بالمنطقة يجب الاتفاق عليها، وهي التي استغرقت هذا الوقت.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن البرلمان له الحق في رفض الاتفاقية، فهو السلطة التشريعية التي تقر الاتفاقيات أو ترفضها، مشيرا إلى أنه يجب عدم استباق الأمور سواء بموافقة البرلمان على الاتفاقية أو رفضها.

من ناحية أخرى أكد أن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء يرد على الشائعات بشكل أسبوعي، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي تغيير وزراي في الفترة الحالية على الإطلاق.

وتابع السفير أشرف سلطان، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء استأنف عمله بشكل طبيعي من مكتبه، مشيرا إلى أنه حتي اليوم تسير الأمور بصورة طبيعية.