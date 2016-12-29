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الجيش العراقي يحبط عملية إرهابية باستخدام سيارة مفخخة شمالي بغداد
الجيش العراقي

الجيش العراقي يحبط عملية إرهابية باستخدام سيارة مفخخة شمالي بغداد

الخميس، 29 ديسمبر 2016 09:47 م
وكالات

أحبطت قوات الجيش العراقي مساء اليوم الخميس عملية إرهابية باستخدام سيارة مفخخة شمالي العاصمة العراقية (بغداد).
وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة أن مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع لواء المشاة٢٢ بالفرقة السادسة بالجيش في عملية استباقية تمكنت من تفجير سيارة مفخخة وقتلت ثلاثة انتحاريين على متنها في منطقة الطارمية شمالي بغداد، كان سيتم بواسطتها استهداف حي الكاظمية شمالي بغداد.
يذكر أن سيارتين مفخختين انفجرتا في وقتل سابق اليوم في مدينة بغداد، وأسفرتا عن مقتل مدني عراقي وإصابة 9 آخرين بجراح.
وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابي لزعزعة أمن بغداد ، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالي 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.
ارم/س.ع

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