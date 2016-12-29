قال رئيس الوزراء التركي بينالي يلدريم إن الميليشيات الكردية في سوريا المدعومة من الولايات المتحدة لن تشارك في محادثات السلام التي يمكن أن تجرى إذا نجح اتفاق وقف إطلاق النار في عموم البلاد.

وقال بينالي يلدريم في تصريحات صحفية نقلتها شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية “لن تجلس أي جماعة نعتبرها تنظيما إرهابيا حول طاولة التفاوض، ونعتبر “حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي منظمة إرهابية”، في إشارة منه إلى الحزب الذي تعتبر تركيا أنه امتداد لحزب العمال الكردستاني.

وقال مستشار لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا إن محادثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة يمكن أن تنعقد في جمهورية كازاخستان، قبل قيام الرئيس الأمريكي بأداء اليمين رئيسا للولايات المتحدة في العشرين من يناير المقبل.