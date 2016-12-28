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آخر اختراعات 2016.. جهاز لتبادل القبلات عن بعد!
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آخر اختراعات 2016.. جهاز لتبادل القبلات عن بعد!

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016 04:25 م

اخترع باحثون بريطانيون جهازا جديدا يعمل على توصيل القبل بين الأشخاص عن بعد، وأطلقوا على الجهاز اسم “كيسنجر Kissenger”، بحسب ديلي ميل.

ويعمل هذا الجهاز عن طريق وضع الهاتف المحمول في داخله، ويوجد على الواجهة الأمامية للجهاز مساحة صغيرة ترتبط بالهاتف عبر تكنولوجية Sensory، وعليها يتم وضع الشفتين عند التقبيل.

ويعمد المرسل إلى تقبيل القطعة البلاستيكية التي تجعله يستشعر إحساسه بإرسال “قبلته”، فيقوم “كيسنجر” بتحويلها إلى المرسل إليه من خلال جهازه هو الأخر.

وقالت إيما يان تشانج، المهندسة بفريق عمل الجهاز وطالبة الدكتوراه من جامعة سيتي في لندن: “نسعى لتطوير الجهاز لينقل القبلات بالكامل عن طريق رأس روبوت من السيليكون، باستخدام نفس تكنولوجيا الهاتف المحمول”.

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