إريكسون تختار سيبد كاست انترناشونال كشريك في خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعيةالأربعاء، 28 ديسمبر 2016 04:15 م
أعلنت كل من إريكسون وشركة سبيد كاست إنترناشيونال إبرامهما اتفاقيةشراكة استراتيجية من شأنها أن تعزز حضور الشركتين على الساحة العالمية. ويهدف التعاون بين الجانبين إلى تأسيس بنية تحتية قوية في مجال تطوير خدمات الاتصال في قطاع الملاحة البحرية لتوسيع أنشطة كلا الشركيتن وتعزيز فعالية الخدمات التي يقدمانها في الأسواق حول العالم.
ومن خلال اختيارها لشركة سبيد كاست كشريك في تقديم حلول الاتصال عبر الأقمار الصناعية، ستتمكن اريكسون من تطوير خدماتها وحلولها الشاملة لعملائها في مجال الشحن البحري والموانئ والمحطات البحريةوذلك من خلال استخدام شبكة سبيد كاست العالمية وخدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية الخاصة بها بهدف تعزيز تجربة العملاء حول العالم.
وتمتلك شركة سبيد كاست سجلاً مميزاً في مجال تقديم خدمات الاتصال للعملاء في قطاع الملاحة البحرية بينما تتميز اريكسون بحلول خدماتها المدارة والمبتكرة للعملاء في أسواق الشحن البحري والموانئ والمحطات البحرية حول العالم. ومن خلال هذه الشراكة ستكون اريكسون قادرة على تعزيز جودة الخدمات وترشيد الانفاق عبر تطوير بنية تحتية عالمية متقدمة تمكنها من تقديم محفظة متكاملة وشاملة من الخدمات للعملاء في جميع أنحاء العالم.
وستتمكن كل من إريكسون وسبيد كاست عبر هذه الاتفاقية من زيادة عائداتهما وتعزيز كفاءة العمليات الخاصة بالعملاء وتزويدهم بمجموعة متميزة من الحلول تشمل :
- محفظة متكاملة من خدمات وحلول الاتصال تسهم في ترشيد النفقات المتعلقة وتعزيز خدمات الاتصال العالمية للعملاء ووسائل تحليل البيانات والعمليات.
- توفير شامل لجميع الخدمات التي يحتاجها العملاء في قطاع الملاحة البحرية ما يعزز من كفاءة العمليات التي يقدمونهاويزيد من معدلات نمو شركاتهم.
- بنية تحتية متطورة لشبكات الاتصال عبر الأقمار الصناعية لتزويد العملاء بوسائل اتصال مميزة عبر نطاقات ترددية متعددة في مواقع مختلفة من العالم.
-تقنيات حديثة من شانها أن تعزز جودة عمل السفن وجميع العمليات التشغيلية الأخرى التي يحتاجها الأسطول.
- خدمات وحلول هندسية وتقنية متكاملة بهدف تقديم دعم ميداني ولوجستي للعملاء وتطبيق برامج الإدارة وزيادة كفاءة العمليات.
وقال، جين بيلاير، الرئيس التنفيذي لشركة سبيد كاست انترناشيونال : ” تعزز هذه الاتفاقية مع اريكسون من موقعنا كشركة منافسة في الأسواق العالمية في مجال تقديم خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية. ومن شأن الخدمات السلسة والمميزة التي سنقدمها لـ”اريكسون” أن تعزز من كفاءة الخدمات المقدمة لعملاء الشركة في مجال الخدمات البحرية في جميع المواقع سواءً على متن السفن في البحر أو من خلال الدعم الشامل للعمليات على الشاطئ. تمتلك شركة اريكسون كفاءات مميزة وخدمات مدارة عالية الجودة ونحن سعداء بهذا التعاون الاستراتيجي بين الجانبين”.
ومن جانبه، قال جون تاكسغارد، رئيس خدمات الملاحة البحرية في اريكسون ” ستقدم لنا شركة سبيد كاست خدمات سلسة ومبتكرة تلائم احتياجاتنا ومتطلباتنا في إطار سعينا لتعزيز تجربة العملاء. ومن خلال انضمامنا لنكون جزءاً من منصة خدمات الاتصال التي تقدمها الشركة والنتائج الإيجابية التي سنحصل عليها من هذه الشراكة، فإننا سنتمكن من تطوير خدماتنا وحلولنا المدارة. ونحن سعداء بهذه الاتفاقية بين الشركتين ونتطلع إلى مزيد من التعاون في هذا المجال مستقبلاً”.
واستعرضت شركة اريكسون خدماتها وحلولها السحابية في مجال خدمات الملاحة البحرية خلال معرض “أيام الملاحة البحرية” الذي انعقد في الفترة ما بين 24 و 28 أكتوبر في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
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