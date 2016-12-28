تستعد جوجل لإطلاق ساعتين ذكيتين في الربع الأول من العام المقبل، وهما تدعمان الجيل الأحدث لنظام تشغيل الأجهزة القابلة للارتداء ” Android Wear 2.0”.

وقد ترددت شائعات سابقة متعلقة بإطلاق الساعات الذكية الجديدة، إلا أن جيف تشانغ، مدير منتجات Android Wear في غوغل، قال إن الشركة ستطلق ساعتين ذكيتين بحلول العام المقبل، مع التأكيد على أن الأجهزة الذكية القابلة للارتداء ما تزال تحت الطلب.

ولن تحمل النماذج الجديدة من الساعات الذكية العلامات التجارية، جوجل وبكسل، بل ستحمل العلامة التجارية الخاصة بالشركة المصنعة، والتي ستتعاون مع غوغل في تصميم برمجيات الساعات الذكية، ولم يذكر تشانغ اسم الشركة، لكنه اكتفى بالإشارة إلى أنها قامت بتصنيع أجهزة آندرويد القابلة للارتداء سابقا.

يُذكر أنه بعد إطلاق الساعات الجديدة من جوجل، ستحصل الساعات الموجودة على التحديث الجديد ” Android Wear 2.0”، ويشمل هذا التحديث عددا من الميزات الجديدة، بما في ذلك التطبيقات التي تعمل دون وجود الهاتف.

ويدعم التحديث الجديد تطبيقات “اندرويد للدفع” وكذلك المساعد الصوتي لغوغل الذي يعمل حاليا على هواتف بكسل الذكية. وذكرت غوغل أن معظم النماذج الحديثة من الساعات الذكية ” Android Wear” ستُزود بهذه التحديثات.

وذكر تشانغ أن شركاء آخرين لغوغل سيطلقون الأجهزة الحديثة مع تحديث Android Wear 2.0 خلال عام 2017، وذلك بعد موعد إطلاق غوغل لساعاتها الذكية.

يذكر أن شركة أبل حققت تقدما كبيرا في مجال إنتاج الساعات الذكية، وكانت سامسونغ المنافسة الوحيدة لها حتى الآن والتي لا تستخدم منصة غوغل على أجهزتها.

وقال تشانغ إن استراتيجية غوغل في العمل مع العديد من الشركاء على الأجهزة الذكية القابلة للارتداء ” Android Wear” مهم للغاية، حيث تمكنت الشركة من إدخال الكثير من التنوع على الأجهزة والبرمجيات من أجل استهداف أنواع مختلفة من المستهلكين.