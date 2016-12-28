قررت إدارة البورصة المصرية اعتبار يوم الأحد، المقبل الموافق أول يناير عطلة رسمية تزامنا مع عطلة البنوك.

وأشارت البورصة - في بيان اليوم الأربعاء إلى أنه سيتم استئناف التداول يوم الاثنين المقبل.

وكان البنك المركزي قد قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد، المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك في 31 ديسمبر الجاري.