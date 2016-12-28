 Moheet on google
الأربعاء 28 ديسمبر 2016 03:35 مساءً
روابط سريعة
الأحد.. عطلة بالبورصة المصرية بمناسبة
البورصة المصرية بورصة اسهم ارتفاع اسهم أسهم

الأحد.. عطلة بالبورصة المصرية بمناسبة

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016 04:03 م
محيط: متابعات

قررت إدارة البورصة المصرية اعتبار يوم الأحد، المقبل الموافق أول يناير عطلة رسمية تزامنا مع عطلة البنوك.

وأشارت البورصة - في بيان اليوم الأربعاء إلى أنه سيتم استئناف التداول يوم الاثنين المقبل.

وكان البنك المركزي قد قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد، المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك في 31 ديسمبر الجاري.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3