أعلنت شركة ” Gaijin Entertainment ” عن إطلاق مشروع ” War Thander” بصفته لعبة إلكترونية تتمتع بشعبية فائقة. وذلك بعد ظهور تحديث بعنوان “طريق الساموراي”.

وقد أضاف التحديث إلى اللعبة عربات مدرعة يابانية. وصارت كل قومية لاعبة من أصل القوميات الخمس تمتلك الطائرات والسفن الحربية والمدرعات البرية، حيث تجمع لعبة ” War Thander” بين المعارك على الأرض وفي البحر وفي الجو.

وقال المدير التكنولوجي لشركة ” Gaijin Entertainment ” كيريل يودينتسيف :” قد حققنا كل الأهداف التي طرحناها في أثناء اختبار اللعبة عام 2012. ويمكننا الآن أن نركزعلى تطوير أنظمة اللعبة المطبقة للطيارين ورجال الدبابات وقادة السفن الافتراضيين”.

وأضاف قائلا:”طرأت تغييرات كثيرة على اللعبة في أثناء اختبارها الذي استغرق 4 أعوام، حيث أضيف إلى الطائرات الدبابات. وبدءً من العام الجاري بدأت السفن الحربية تشارك في المعارك الافتراضية. وأخذنا بالحسبان أيضا الآراء والاقتراحات الواردة من اللاعبين النشطاء الذي بلغ عددهم في العالم 15 مليون لاعب”.

وعلى سبيل المثال فقد ظهرت في ” War Thander” طائرة اخترعها لاعب بنفسه. وصار بإمكان الطيارين الافتراضيين اقتناء هذا الموديل النادر وتسليم قسم من عائداته إلى اللاعب المبتكر الذي استطاع الحصول على آلاف الدولارات خلال اسبوعين.

وظهرت في تحديث “طريق الساموراي” 30 مدرعة جديدة تابعة للجيش الامبراطوري، فضلا عن 15 قطعة من الآليات الحربية في حوزة قوميات أخرى.

يذكر أن ” War Thander” هي لعبة عسكرية تاريخية مجانية اخترعت في روسيا، وتدور أحداثها في غضون الحرب العالمية الثانية وفترة ما بعد الحرب. ويمكن تحميل اللعبة لـ ” Windows ” و” Mac ” و” Linux ” و” PS4 “.