ترأست غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، حيث تم الاعتماد النهائي للقوائم المالية للصندوق وبلغ رصيد المنصرف من الصندوق منذ نشأته مليارا و630 مليون جنيه لعدد 152 ألف حكم نفقة وتمت مراجعة إجراءات تنشيط التحصيل من مديني النفقة، حيث نجح فريق التحصيل في رفع قيمة المبالغ المحصلة من مديني النفقة من 15 مليون جنيه في شهر يوليو 2015 إلي 24 مليون جنيه في شهر أكتوبر و 23 مليون جنيه في شهر نوفمبر الماضي.

وقرر مجلس الإدارة متابعة إبلاغ النيابة العامة وتفعيل دور الحجز الإداري ضد مديني النفقة وكذلك إدراج جميع مديني النفقة الغير منتظمين علي قاعدة بيانات شــــركة الاستعلام الائتماني ISCORE.

وقد وافق مجلس الإدارة علي قيام صندوق نظام تأمين الأسرة بتوقيع بروتوكول مع مكتب المساعدة القانونية بوزارة العدل يتم بموجبه الربط الالكتروني بين مكاتب المساعدة القانونية وفروع بنك ناصر الاجتماعي والنيابة العامة للتيسير علي مستحقي النفقة كما تم اســـتخراج بطاقات ATM لصرف المستحقات من خلال ماكينات الصرف الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى.

وقالت غادة والي بأن عدد قضايا النفقات بأنواعها (زوجية / صغار / مدارس) قد وصل في عام 2016 إلي 140 ألف قضية منها حوالي 35 ألف قضية في الســـــنة يتولى صندوق تأمين الأسرة دفع النفقة فيها، وكان عدد القضايا في عام 2015 في حدود 120 ألف قضيـــة خص بنك ناصر الاجتماعي منها 25 ألف قضية وهو مؤشر سلبي يعكس مشاكل اجتماعية واقتصادية خطيرة.

وفي إطار حماية حقوق الأسرة، فقد بدأت إجراءات طباعة وثائق الزواج المؤمنة بالعلامة المائية والتي تتضمن كجزء منها قيمة التأمين الذي سيتم سداده مقدما من قبل المأذون للحد من التباطؤ في توريد الحصيلة وللحد من تزوير وثائق الزواج.