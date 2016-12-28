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إطلاق صاروخ "بروتون-M" الناقل يؤجل لعام 2017
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إطلاق صاروخ "بروتون-M" الناقل يؤجل لعام 2017

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016 03:57 م

أوردت وكالة تاس نقلا عن مصدر مطلع في القطاع الفضائي أن إطلاق صاروخ “بروتون-M” الناقل لجهاز EchoStar 21 الفضائي الأمريكي الخاص بالاتصالات تم تأجيله لمنتصف شهر يناير المقبل.

وأضاف المصدر أن محركات توجيه إحدى مراحل الصاروخ وجدت فيها نفايات، مما تسبب في اتخاذ قرار تبديل المحرك وأنابيب توصيل الوقود إليه، وكذلك إجراء كشف مواضع العيوب المحتملة في الصاروخ بكامله.

كما أرسلت لجنة تفقدية إلى مصنع في مدينة فورونيج، وهو المصنع المسؤول عن إنتاج ذلك المحرك.

وسبق أن أُجل إطلاق الصاروخ الناقل المذكور بسبب ضرورة إجراء اختبارات إضافية لمنظومات الصاروخ الناقل ووحدة التعجيل.

الجدير بالذكر أن صاروخ “بروتون-M” سيقوم بإيصال قمر EchoStar 21 المصنوع بشركة Space Systems/Loral إلى مداره، وسيكون هذا الجهاز قمرا صناعيا سادسا بين مجموعة أقمار EchoStar الصناعية، ويطلق بواسطة صاروخ “بروتون” الناقل الروسي.

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