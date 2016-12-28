ودعت عالمة الفلك الرائدة “فيرا روبن” الحياة في ولاية نيوجيرسي عن عمر ناهز الـ 88 عاما لأسباب طبيعة.

وقد عرفت روبن بأعمالها المتميزة عن معدلات دوران المجرات التي ساعدت في نشوء نظرية المادة السوداء أو (الغير المرئية).

وتوفيت روبن، التي كانت تعيش في برينستون، بعد أن حققت نجاحا واسعا في حياتها المهنية بفضل أبحاثها التي جعلتها ثاني عالمة فلك يتم اختيارها لتكون رئيسة للأكاديمية الأمريكية للعلوم.

واكتشفت روبن في عام 1974 أن النجوم الموجودة في أطراف المجرات تتحرك بسرعة تزيد عن المتوقع.

وللبحث عن طريقة تتوافق به ملاحظاتها مع قوانين الجاذبية، توصل العلماء إلى هناك مادة لا يمكننا رؤيتها وأطلقوا على أسم dark matter وهو ما يمكن تسميته المادة السوداء أو غير المرئية.

والمادة السوداء هي مادة تشكل نحو 27% من الكتلة والطاقة الممكن رصدها في الكون.

وكانت روبن هي الوحيدة التي تخرجت من قسم الفلك في كلية فيسار للفتيات ذات المكانة الأكاديمية المتميزة عام 1948.

وعندما حاولت الالتحاق بالدراسات العليا في جامعة برينستون، قيل لها إنه من غير المسموح للنساء الالتحاق بالدراسات العليا في قسم الفلك، وهي سياسة لم تتغير حتى عام 1975.

مما دفعها آنذاك إلى الالتحاق بجامعة كورنل حيث درست الفيزياء، ثم انتقلت بعد ذلك إلى جامعة جورج تاون حيث حصلت على درجة الدكتوراه عام 1954.

وانتقلت بعد ذلك للعمل في معهد كارنيغي في واشنطن. ومنحت الوسام الوطني الأمريكي للعلوم عام 1993.