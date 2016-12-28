تأجيل إطلاق صاروخ "بروتون" الروسي مع قمر صناعي أمريكي على متنهالأربعاء، 28 ديسمبر 2016 03:50 م
تم إرجاء إطلاق صاروخ “بروتون – أم” مع القمر الصناعي الأمريكي للاتصال “EchoStar - 21 ” على متنه إلى أواخر يناير/كانون الثاني القادم.
وقال مصدر في الصناعة الفضائية الروسية في حديث أدلى به لوكالة “تاس” الروسية إن سبب إرجاء إطلاق الصاروخ يكمن في اكتشاف قمامة في داخل محرك تابع لإحدى مراحل الصاروخ. واتخذ قرار باستبدال هذا المحرك الذي أنتجه مصنع (فورونيج) الروسي .
فيما لم يذكر مركز “خرونيتشيف” الروسي المصنع لصاروخ “بروتون –أم” الفضائي موعدا دقيقا لإطلاق صاروخ العام القادم.
وقد جرى تأجيل إطلاق الصاروخ للمرة الثامنة، علما أنه كان يفترض أن يُطلق في الربع الأول من العام الجاري. ثم تم إرجاء الإطلاق إلى نهاية يونيو/ حزيران الماضي ثم 29 أغسطس/ آب الماضي إلى 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وأخيرا أجل إطلاق الصاروخ إلى يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول القادم ثم إلى 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
يذكر أن “EchoStar - 21 “، هو قمر اتصالات صناعي أمريكي سيدور في مدار حول الأرض بسرعة زاوية تجعله في نقطة ثابتة فوق منطقة من الأرض، قامت شركة “Space Systems” بتصنيعه لتقدم خدمات الاتصال على امتداد الأراضي الأوروبية.
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