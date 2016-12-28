قام وفد من المجلس القومى للمرأة بزيارة لمدرسة تحيا مصر بحى الأسمرات بالمقطم أمس، حيث تم تجهيز العيادة الطبية بالمدرسة بالمعدات اللازمة وذلك بالتعاون مع محافظة القاهرة وهيئة التأمين الصحى.

وتم التبرع من احدى سيدات الأعمال لدفع رسوم التأمين الصحى لطلاب المدرسة وعددهم ٥٢٤ طالبا، ودفع مصاريف ٥٠ طالبا من الأسر الأشد احتياجاً للمرحلتين الابتدائية والاعدادية، كما تم التبرع أيضا بكافة الأدوات المكتبية اللازمة وأدوات النظافة التى تحتاجها المدرسة.