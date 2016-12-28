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البحوث الإسلامية يوفد 304 من علماء الأزهر إلى العالم لمواجهة "الأفكار المنحرفة"
من علماء الازهر الشريف

البحوث الإسلامية يوفد 304 من علماء الأزهر إلى العالم لمواجهة "الأفكار المنحرفة"

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016 03:47 م
محيط: خاص

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أنه تم إيفاد نحو 304 مبعوثين تضمنتهم حركة الابتعاث لهذا العام إلى العديد من الدول حول العالم لنشر صحيح الإسلام ومواجهة الأفكار المنحرفة والمضللة.

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفي - في بيان اليوم الأربعاء - أنه تم إجراء العديد من الاختبارات للمتقدمين للابتعاث خلال العام الجاري والمقرر سفرهم بداية العام القادم؛ حيث انتهت الاختبارات على اختيار نحو (377) مبعوثاً جاري استكمال إجراءات سفرهم بعد الانتهاء من فحص التظلمات، مشيرا إلى أنه يتم إرسال مبعوثين إلى قارة أفريقيا التي تأتي في مقدمة دول البعثات تليها قارة آسيا ثم أوروبا والأمريكيتين.

ووجه عفيفي المبعوثين إلى الدور والمسئولية الكبيرة التي تتعلق بهم كمبعوثين للأزهر الشريف؛ حتى تحقق البعثة أهدافها الأساسية؛ من نشر صحيح الإسلام ومجابهة الأفكار المتطرفة والمضللة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وبيان المعالم الحقيقية للإسلام والتركيز على مفاهيم السلم والأمن والتعايش السلمي واحترام الآخر.

وأضاف أنه يتم تزويد كل مبعوث بمكتبة قيمة تعالج عدداً من القضايا من أبرزها تصحيح المفاهيم المغلوطة حول التكفير والجهاد والخلافة الإسلامية والحاكمية والجاهلية والغلو والتطرف والإرهاب وبيان دور العلماء والمؤسسات الدينية في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب وخطره على السلم والأمن العالمي والمواطنة والتعايش السلمي في منظور الإسلام واحترام الاختلاف والتنوع والرد على الشبهات المثارة حول السنة النبوية والصحابة (رضي الله عنهم) وأهمية احترامهم وتوقيرهم وأزمات الإنسانية والرؤية الإسلامية لحلها.

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