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ابتكار أصغر راديو في العالم
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ابتكار أصغر راديو في العالم

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016 03:44 م

قام موظفو مدرسة هارفارد للهندسة والعلوم التطبيقية (جون إيه بولسون) بتطوير أصغر راديو في العالم، مستخدمين في ذلك الماس الوردي، وفقا لتقرير تيك رادار.

ويتكون هذا الراديو المصغر من عدة عناصر أساسية هي: جهاز استقبال وجهاز إرسال، ومصدر للطاقة.

وتتلخص وظيفة المتلقي أو (جهاز الاستقبال) في التقاط الإشارات الكهرومغناطيسية القادمة، ثم إرسالها إلى المحول الذي يحول الموجات الكهرومغناطيسية إلى تيار كهربائي.

ويدعي الخبراء أن هذا الراديو قادر على العمل في البيئات القاسية، حيث أثبتت التجارب أن الراديو يستطيع أن يعمل في درجات حرارة تصل إلى 350 درجة مئوية.

ويمكن إدراج جهاز الراديو المصغر في جسم الإنسان، أو إرساله إلى الفضاء.

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