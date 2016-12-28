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أكثر كلمات البحث على جوجل لعام 2016
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أكثر كلمات البحث على جوجل لعام 2016

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016 03:40 م

تعالج جوجل تريليونات من طلبات البحث سنويا، وكشفت الشركة عن أبرز مواضيع البحث التي أجريت خلال عام 2016.

تعكس العديد من العبارات (بشكل غير مثير للدهشة) الأحداث الوطنية ومواضيع الأخبار وغيرها من الظواهر التي برزت على مدار السنة.

واحتلت كلمة “Powerball” المرتبة الأولى في عمليات البحث على غوغل، وهي لعبة يانصيب أمريكية، وتشير إلى الجائزة الكبرى بقيمة 1.56 مليار دولار فاز بها 3 أشخاص مع بداية عام 2016.

وجاء في المراتب الخمسة الأولى كل من كلمات البحث، “الأمير” و”إعصار ماثيو” و”بوكيمون غو” و” Slither.io”، في حين احتلت كلمات البحث “ترامب” و”هيلاري كلينتون” أواخر القائمة.

يذكر أنه في العام الماضي، احتل مصطلح البحث ” لامار أودوم”، لاعب كرة السلة الأمريكي (NBA) ونجم تلفزيون الواقع الذي عُثر عليه فاقدا للوعي في بيت دعارة في نيفادا أكتوبر/تشرين الأول، المركز الأول في عمليات البحث على جوجل.

وفيما يلي قائمة لأكثر مصطلحات أو كلمات البحث على جوجل في عام 2016:

1- Powerball

2- الأمير (Prince)

3- إعصار ماثيو

4- بوكيمون غو

5- Slither.io

6- دورة الألعاب الأولمبية

7- الممثل والمغني البريطاني ديفيد بوي

8- ترامب

9- الانتخابات

10- هيلاري كلينتون

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