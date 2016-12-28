طالب الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، بالتكاتف للارتقاء بالوضع الصحي لكل المواطنين، مؤكدا مهمة الأطباء الانسانية للاهتمام بصحة الإنسان.

وقال وكيل الأزهر الشريف في كلمته اليوم الأربعاء، في افتتاح مؤتمر كلية طب بنين الأزهر الذي يستمر لمدة يوم واحد- إن الأزهر يسعى لإنشاء كليات طب جديدة للبنات بصعيد مصر لتقديم أفضل الخدمات لفقراء الجنوب، ويولي اهتماما لقطاع الصحة والمستشفيات التابعة له ويوفر لها كافة أشكال الدعم للقيام بدورها الإنساني والطبي.

كما طالب وكيل الأزهر الشريف شركات الأدوية بعدم السعي وراء المكاسب وضرورة صنع الدواء الذي يحتاجه الناس ومراعاة ظروف الوطن ومهمة الأطباء الإنسانية، وجدد فتواه بأنه إذا ضاق الأمر على الطبيب فيجوز له جمع الصلوات ولا يجوز له ترك المريض، كما يجوز له ترك صلاة السنة والتراويح “النوافل”، وإذا أداهما وترك المريض يتألم فلن تقبل منه.

بدورها، أشادت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي -في كلمتها بالمؤتمر- بدور الأزهر الشريف كمؤسسة عريقة تخرج منها كبار علماء الدين الإسلامي في العالم كله وفي كافة المجالات، ودوره في ترسخ القيم الإنسانية والصدق والأمانة والعمل والتواضع والتسامح والإيثار، وطالبت بتعميم تلك الأخلاقيات في المجتمع، وأعربت عن استعداد وزارة التعاون الدولي للتعاون مع الأزهر الشريف في بناء المجتمع.

وقالت إن بنك التنمية الإسلامي في جدة كان له دور مهم في تطوير كلية طب الأزهر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وإن الحكومة تولي قطاع الصحة أهمية كبرى.

فيما انتقد الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر، من يدعون إلى فصل الكليات العلمية والطبية عن جامعة الأزهر، وتساءل “لماذا يصر بعض من يحملون ألقاب الثقافة على أن تكون كليات طب الأزهر وغيرها خارج أسوار جامعة الأزهر”؟.