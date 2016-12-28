توقيع اتفاقية «QESP» مع الجانب الألماني لدعم جودة التعليمالأربعاء، 28 ديسمبر 2016 03:28 م
قال أولاف جورك مدير المشروعات ببنك التعمير الألماني، إن بلاده مهتمة بدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، مشيدًا بما حققته مصر من خطوات متقدمة في مجال التعليم.
وأوضح “أولاف” خلال توقيع اتفاقية اليوم الأربعاء مع التربية والتعليم، والتعليم الفني، على اتفاقية مشروع دعم جودة التعلـيم “QESP”، أن هناك جهود مصرية غير مسبوقة للنهوض بالعملية التعليمية، متمنيًا المزيد من التعاون بين البلدين.
من جانبه، أعرب رضا حجازي رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن تقدير الوزارة لعلاقات الصداقة التي تربط بين البلدين، وعن تطلعها لتحقيق المزيد من التعاون مع الجانب الألماني في مجال التعليم، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يعد استكمالًا لمشروع دعم جودة التعليم QESP، والذي تم تنفيذه في محافظتي أسيوط، وسوهاج، وأن الحكومة الألمانية تقوم بتمويله عبر بنك التعمير الألماني، مضيفًا أن الاتفاقية تعد انعكاسًا للتعاون الدولي المثمر، فهي تتضمن عنصرين هما: بناء المدارس، والخدمات التعليمية.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى تحقيق الإتاحة والارتقاء بجودة العملية التعليمية، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي للوزارة، من خلال بناء المدارس؛ لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول، ورفع كفاءة المعلم عن طريق التدريب المستمر.
يأتي هذا اللقاء بناءً علـى توجيهات وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني، لإتمام المرحلة الثانية من اتفاقية مشروع دعم جودة التعلـيم “QESP”.
حضر اللقاء، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية اللواء يسرى عبد الله، مع وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العلاقات الخارجية حامد أبو المجد.
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