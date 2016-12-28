وزير القوى العاملة يتابع حالة المواطن المصري المعتدي عليه بالكويتالأربعاء، 28 ديسمبر 2016 03:34 م
يتابع وزير القوي العاملة محمد سعفان ، لليوم الثالث علي التوالي مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت ، حالة المواطن المصري حمادة محمد حامد أحمد البالغ من العمر45 عاما، والمعتدي عليه من قبل 5 كويتين ، وذلك في أثناء عمله لدي جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية بالكويت.
وكان الوزير تلقي تقريرا عاجلا اليوم الأربعاء، من المستشار العمالي جمالي سيد أحمد ، يشير إلي أنه تم قيد الواقعه جنح الصليبخات “اعتداء بالضرب “، وتم عرض المجني عليهما، حمادة محمد حامد أحمد، ورمضان محمد رياض عبد القوى، علي الطب الشرعى أمس لبيان الإصابات من جراء الاعتداء.
وقال المستشار العمالي: إنه تم إلقاء القبض على أثنين من المتهمين الكويتيين فى واقعة التعدى وحجزهم على ذمة التحقيق وجارى ملاحقة المتهمين الآخرين ، مشير إلي أنه يوجد معتدى عليه ثالث يدعي موفق العدوى سورى الجنسية .
ووجهت إدارة جمعية الصليبخات العاملان المعتدى عليهما لتحرير توكيل لمكتب محامى الجمعية فلاح الحربى ليباشر إجراءات التحقيق .
وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان قد تواصل مع المواطن المصري تليفونيا ، مشددا علي تقديم كل الدعم له والوقوف بجانبه من جانب الوزارة والسفارة، وكلف المستشار العمالي جمال سيد أحمد باستمرار التواصل والمتابعة مع المعتدي عليهما، حيث كان هناك عامل بالجمعية ،يدعي رمضان محمد رياض عبد القوى ومعتدى عليه أيضاـ وعلي الرغم ما به من اصابات متمثله في 6 غرز، إلا أنه كان رافضا تحرير محضر، ولكنه شهد مع المجنى عليه حمادة محمد حامد أحمد، ذاكرا أنه سيتداخل فى القضية مع المجنى عليه .
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