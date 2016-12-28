واصلت مؤشرات البورصة المصرية أدائها المتباين لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأربعاء/ وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد العرب والمصريين.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1ر2 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2ر601 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو1ر1 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي اكس 30) بنسبة 64ر0 في المائة ليبلغ مستوى 83ر12259 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس 70) بنسبة 35ر0 في المائة ليبلغ مستوى 45ر464 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر (إيجي اكس 100) الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 46ر0 في المائة ليبلغ مستوى 61ر1094 نقطة.