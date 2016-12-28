 Moheet on google
الأربعاء 28 ديسمبر 2016 03:32 مساءً
روابط سريعة
من أبرز المعارضين لسعد الحريري؟
سعد الحريري

من أبرز المعارضين لسعد الحريري؟

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016 03:58 م
كتب - عبد الرحمن دياب

قالت مراسلة قناة “الغد” الإخبارية ببيروت، كلودي أبي حنا، إن مجلس النواب اللبناني عقد جلسة صباح اليوم، الأربعاء، من أجل منح الثقة لحكومة سعد الحريري، بعد أنْ حظيت الحكومة بتوافق الأغلبية من الكتل السياسية والطوائف في لبنان.

وأوضحت أبي حنا، خلال لقائها على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي مُحمد شمس الدين، أن المعترضين على حكومة سعد الحريري، يتمثلون في حزب الكتائب اللبنانية، بالإضافة إلى خمسة نواب.

وأكدت أن بحصول سعد الحريري، على الثقة، سيكون أهم تحدي أكبر وهو التوصل للانتخابات النيابية، التي لا بد أنْ تحظي أيضًا بتوافق لبناني حتي تنتقل لبنان إلى مرحلة أفضل على المستوى السياسي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3