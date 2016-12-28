قالت مراسلة قناة “الغد” الإخبارية ببيروت، كلودي أبي حنا، إن مجلس النواب اللبناني عقد جلسة صباح اليوم، الأربعاء، من أجل منح الثقة لحكومة سعد الحريري، بعد أنْ حظيت الحكومة بتوافق الأغلبية من الكتل السياسية والطوائف في لبنان.

وأوضحت أبي حنا، خلال لقائها على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي مُحمد شمس الدين، أن المعترضين على حكومة سعد الحريري، يتمثلون في حزب الكتائب اللبنانية، بالإضافة إلى خمسة نواب.

وأكدت أن بحصول سعد الحريري، على الثقة، سيكون أهم تحدي أكبر وهو التوصل للانتخابات النيابية، التي لا بد أنْ تحظي أيضًا بتوافق لبناني حتي تنتقل لبنان إلى مرحلة أفضل على المستوى السياسي.