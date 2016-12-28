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ننشر كلمة السيسي في المجمع الثقافي والترفيهي ببورسعيد
السيسي يفتتح الكوبري العائم في بورسعيد

ننشر كلمة السيسي في المجمع الثقافي والترفيهي ببورسعيد

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016 04:24 م
وكالات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء على أن بورسعيد هي مدينة التصدي والصمود والتحدي وكانت ولاتزال رمزا عظيما لمصر وللمصريين .. كما كتبت بالدم والروح أحرف النور في تاريخ مصر في الخمسينات والستينات.

وهنأ الرئيس السيسي - خلال افتتاح المجمع الثقافي والترفيهي ببورسعيد - أهالي المدينة بعيدهم القومي ..قائلا “إنه عيد لكل المصريين”.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه سيتم منتصف العام المقبل 2017 الاحتفال ببورسعيد كأول محافظة من محافظات مصر تنتهي فيها المناطق غير المخططة..قائلا “من الصعب علينا أن يكون في بورسعيد - التي تعد جزءا عزيزا جدا على الجميع - أو في مصر كلها مناطق لا تليق”.

وأكد السيسي - في كلمته خلال افتتاح المجمع الثقافي والترفيهي ببورسعيد - على أن التنمية الحقيقية تستغرق وقتا لتنفيذها .. مشيرا إلى أنه تحدث مع وزير الإسكان بخصوص آخر منطقة موجودة أمام كوبري بورسعيد حيث سيتم إنشاء حوالي 500 وحدة سكنية فيها تليق بالأهالي الموجودين هناك.

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