أعلن باحثون يابانيون أن للقهوة تأثيرا مفيداً على عمل نظام القلب والأوعية الدموية، بحسب rsute.ru.

وقال البروفيسور ماساتو تستسوي من مركز الدراسات العليا “رويكي” إن القهوة المركزة تؤثر بشكل إيجابي على الأوعية الدموية الصغيرة، فهي توسعها وتقويها.

وأجريت دراسة من قبل الخبراء تحت إشراف البروفيسور ماساتو تستسوي، شارك فيها 27 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 30 عاما، حيث قام المشاركون بشرب القهوة مع الكافيين ومن دونها لعدة أيام، إلا أن أي منهم لم يعرف ما إذا كانت القهوة حاوية على الكافيين أم لا.

ثم طلب من المشاركين الحديث عن تجاربهم قبل وبعد تناول القهوة. وتبين أن المتطوعين الذين شربوا القهوة العادية مع الكافيين شهدوا ارتفاعا ملحوظا في حيوية الجسم.

ووجد العملاء في نهاية التجربة أن تدفق الدم في الأوعية الدموية أصبح أعلى بنسبة 30% من المتطوعين الذين شربوا القهوة العادية مع الكافيين.