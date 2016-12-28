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فيديو.. طاهر: قرية الأمل نموذج لمجتمع عمرانى تنموى مكتفى ذاتياً
اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية

فيديو.. طاهر: قرية الأمل نموذج لمجتمع عمرانى تنموى مكتفى ذاتياً

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016 03:13 م
كتب - متابعات

قال اللواء ياسين طاهر،  محافظ الإسماعيلية، إن قرية الأمل هى نموذج لمجتمع عمرانى تنموي، عبارة عن مجموعة المنتفعين موجودين داخل قرية متكاملة الخدمات.
وأضاف محافظ الإسماعيلية خلال إستضافته ببرنامج ” اللمة الحلوة ” المُذاع على فضائية المحور - أن قرية الأمل  قرية مكتفية ذاتياً بها كافة المصالح والخدمات الصحية والتضامن والتعليم ، وتُدار ذاتياً”..
تابع : “قرية الأمل عبارة عن مجتمع معظم أعضائه من المنتفعين والتنفيذين لهم مشرف يعتبر وحدة تنسيق أو وصل بين أهل القرية والوحدة المحلية بقنطرة شرق ، وهم مجموعة الـ 500 أسرة مخصص لكل أسرة فيهم 5 آلاف فدان”.
وأوضح أن طريقة إختيار الأسر جاءت عن طريق  إعلان به مجموعة من الشروط أبرزها أن تكون الأسر من 3 محافظات فقط “إسماعيلية – دقهلية – غربية”، قائلاً :”تلك المحافظات ليس لها ظهير صحراوى ، وتم فرز المجموعة التى تقدمت وتم عمل قرعة علنية والإختيار”..
وختم محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر قائلاً :”نسعى حالياً فى عمل مشروع لقرية الأمل 2 تُحاكى نفس التجربة الناجحة لقرية الأمل وتكون متوفر بها كافة الخدمات والمصالح”.



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