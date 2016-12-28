قال اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، إن قرية الأمل هى نموذج لمجتمع عمرانى تنموي، عبارة عن مجموعة المنتفعين موجودين داخل قرية متكاملة الخدمات.

وأضاف محافظ الإسماعيلية خلال إستضافته ببرنامج ” اللمة الحلوة ” المُذاع على فضائية المحور - أن قرية الأمل قرية مكتفية ذاتياً بها كافة المصالح والخدمات الصحية والتضامن والتعليم ، وتُدار ذاتياً”..

تابع : “قرية الأمل عبارة عن مجتمع معظم أعضائه من المنتفعين والتنفيذين لهم مشرف يعتبر وحدة تنسيق أو وصل بين أهل القرية والوحدة المحلية بقنطرة شرق ، وهم مجموعة الـ 500 أسرة مخصص لكل أسرة فيهم 5 آلاف فدان”.

وأوضح أن طريقة إختيار الأسر جاءت عن طريق إعلان به مجموعة من الشروط أبرزها أن تكون الأسر من 3 محافظات فقط “إسماعيلية – دقهلية – غربية”، قائلاً :”تلك المحافظات ليس لها ظهير صحراوى ، وتم فرز المجموعة التى تقدمت وتم عمل قرعة علنية والإختيار”..

وختم محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر قائلاً :”نسعى حالياً فى عمل مشروع لقرية الأمل 2 تُحاكى نفس التجربة الناجحة لقرية الأمل وتكون متوفر بها كافة الخدمات والمصالح”.

