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أنباء عن تأجيل التوقيع على عقود «مشروع الضبعة» إلى مارس
مدينة الضبعة الجديدة‎

أنباء عن تأجيل التوقيع على عقود «مشروع الضبعة» إلى مارس

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016 03:14 م

كشفت مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المتوقع تأجيل توقيع العقود الخاصة بمشروع الضبعة النووي إلى مارس المقبل لعام ٢٠١٧.

واستبعد المصدر توقيع العقود النهائية للمشروع غدا الخميس، مؤكدا أن هناك بعض البنود الخاصة بالتشغيل والصيانة والتصميم ما زالت محل نقاش، وتحتاج إلى المزيد من الصبر للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها.

وذكر أنه تمت مراجعة العقود بالفعل في مجلس الدولة وفي مراحل التفاوض النهائي مع شركة روس آتوم الروسية.

يذكر أن مشروع الضبعة يتضمن بناء ٤ محطات نووية قدرة كل محطة ١٢٠٠ ميجاوات، وتصل تكلفته نحو ٢٥ مليار دولار، ويتم تمويله من شركة روس آتوم الروسية بنسبة ٨٥٪ والنسبة المتبقية ١٥٪ تمويل محلي.

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