ترامب الرئيس المثير للجدل

الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، كان حديث العام والخاص منذ مطلع السنة بتصريحاته النارية المثيرة للجدل، لدرجة أنه حصل على لقب شخصية العام، وهي نسخة سنوية من مجلة تايم الإخبارية الصادرة في الولايات المتحدة، تقوم بتمييز شخص أو مجموعة أو فكرة أو شيء ما “يمتلك الأثر الأكبر في أحداث العام، سواء كان ذلك للأحسن أو الأسوأ”.

وقد نجح مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترمب، في الولوج إلى البيت الأبيض، ليصبح بذلك الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأميركية، بعد تفوقه على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.

البريكست يغيّر خارطة أوروبا

في المشهد الاقتصادي كان القرار التاريخي القاضي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الحدث الأبرز في السنة، بتداعياته على الاتحاد نفسه وعلى السياسة البريطانية الداخلية، وذلك بعد 43 عاماً من العضوية.

وقد صوّت 51.9% من الناخبين البريطانيين مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، مقابل 48.1% عبروا عن تأييدهم للبقاء فيه.

وودعت بريطانيا رئيس وزرائها ديفيد كاميرون، الذي قدم استقالته تاركًا منصبه لوزيرة الداخلية، تيريزا ماي، بعد أن فازت بزعامة حزب المحافظين، فيما اعتبر أول خطوة في التغييرات التي فرضت نفسها سياسياً بموجب متطلبات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

صورة عمران ترجّ العالم

وبين نفحات الترويح عن النفس والتتويجات بالذهب في ريو، طفت بين دمار حلب صورة أبكت العالم من تسجيل بثه ناشطون سوريون للطفل عمران دقنيش، ابن الخمسة أعوام، وهو يجلس في سيارة إسعاف بعد تعرض منزله في حي القاطرجي لغارات جوية نفذتها مقاتلات النظام السوري.

وبدا الطفل جالسًا بهدوء، ووجهه مغطى بالغبار والدماء، في مقعد سيارة الإسعاف يتحسس جراحه وبالكاد يفتح عينيه، قبل أن يُحضر المسعفون بقية الناجين من أفراد أسرته إلى ذات السيارة.

لكن ملامحه البريئة التي لم تكن تستوعب ربما ما يجري حوله هزت العالم، واسترجعت صورة الطفل السوري الغريق “آلان كردي” ذا الثلاث سنوات، والذي رجَّ الكرة الأرضية بجسده الملائكي الذي تلاعبت به الأمواج وقدفته على رمال المتوسط .

تفجيرات بروكسل

ارتفعت حصيلة التفجيرات في مطار بروكسل وقطار الأنفاق اليوم الثلاثاء إلى 34 قتيلا على الأقل و136جريحا في أعنف هجمات تشهدها بلجيكا التي رفعت تأهبها الأمني إلى الدرجة القصوى.

وأعلنت وسائل إعلام بلجيكية مقتل 14 شخصًا على الأقل وإصابة 35 آخرين جراء انفجارين وقعا صباح اليوم الثلاثاء في مطار “زافينتيم”، ونقلت وسائل إعلام عن المدعي العام الاتحادي في بلجيكا قوله إن أحد التفجيرين نفذه مهاجم انتحاري.

كما استهدف تفجير محطة “مالبيك” لدى وصول القطار أثناء ساعة الذروة الصباحية، وخلف حسب تقارير إعلامية بلجيكية 20 قتيلا وعشرات الجرحى. ووقع الانفجار على بعد ثلاثمئة متر عن المفوضية الأوروبية. وقال شرطي كان يرافق امرأة داخل الطوق الأمني لوكالة الأنباء الفرنسية “هناك قتلى وجرحى لا أعلم عددهم”.

تفجيرات فرنسا وحالة الطوارئ

وفي باريس أغلقت البلاد حدودها بعد مقتل عشرات في سلسلة هجمات بالأسلحة والقنابل في باريس.

وقالت تقارير عن رويتر إن 100 شخص على الأقل قتلوا في مركز باتاكالون للفنون في وسط باريس.

وقتل آخرون بتفجير انتحاري قرب ستاد دو فرانس وهجمات بالأسلحة على مطاعم وسط باريس، وأعلن مكتب المدعي العام الفرنسي مقتل ثمانية متطرفين في الهجمات “بينهم سبعة في تفجيرات انتحارية”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن “مصدر قريب من التحقيقات ” إن 128 شخصا على الأقل قتلوا في الهجمات في أنحاء باريس، وأصيب أكثر من 200 أصيبوا بينهم 99 إصابتهم خطيرة.

آخر قائد شيوعي يودع العالم

الموت غيّب أيضا الرئيس الكوبي الشيوعي، فيدال كاسترو، الذي انتزع السلطة في ثورة 1959، وحكم كوبا 49 عاماً بمزيج من الكاريزما والقبضة الحديدية، فأقام دولة الحزب الواحد، وأصبح شخصية رئيسية في الحرب الباردة.

وعرف فيدل كاسترو، الذي توفي يوم الجمعة 25 نوفمبر 2016 عن 90 عاماً بأنه الرجل الذي أدخل نصف الكرة الأرضية الغربي في الحرب الباردة منذ عام 1959، ومن ثم تحدى الولايات المتحدة الأميركية لقرابة نصف القرن، معاصراً 11 رئيساً أميركياً، ومسبباً لهم الإزعاج، كما أنه الشخص نفسه الذي دفع العالم إلى حافة الحرب النووية.

وبصحة متدهورة منذ سنوات، ظل كاسترو يقود ويدبر ما يأمل أن يكون استمراراً لثورته الشيوعية منذ أن تنحى في عام 2006 لأخيه الأصغر راؤول كاسترو البالغ من العمر الآن 85 عاماً، وأعقبها بعامين أن أعلن استقالته رسميا من رئاسة كوبا.

2016 وقع الاغتيالات

هذه السنة التي جاءت بدايتها دموية على وقع التفجيرات، لم تختلف نهايتها كثيراً، فقبل أقل من أسبوعين عن انقضائها، دوى في منابر الإعلام خبر اغتيال السفير الروسي في أنقرة، جراء إطلاق نار استهدفه خلال زيارته لمعرض فني بالعاصمة التركية.

لم يكن هذا الاغتيال ليأخذ كل هذا الزخم لولا الصورة التي انتشرت لحظتها كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، ليأتي بعدها الفيديو موثقاً عملية الاغتيال.

أما ملتقط صور القاتل، فكان مصوراً تركياً يعمل لصالح وكالة “أسوشيتد برس”.

ولم يكن المصور برهان أوزبيليسي يستوعب ما يحصل، إلا أنه اختبأ وراء حائط، محاولا تصوير المشهد “السوريالي”، بعد أن كان قد اقترب لالتقاط صور أوضح للسفير أثناء حديثه.

وفي الأثناء كانت العاصمة الألمانية برلين تعيش هي الأخرى على وقع صدمة هجوم راح ضحيتها 12 شخصًا على الأقل، وأصيب 48 آخرون بجروح إثر اقتحام شاحنة سوقاً لأعياد الميلاد في برلين.

وفيما أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم.

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هذا إذًا غيض من فيض عن أحداث سنة 2016 خفتت على استحياء فاسحة المجال لانبلاج سنة 2017 لعلها تحمل في جعبتها بشائر خير.