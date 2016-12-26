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رئيس الوزراء: نتواصل مع البرلمان لتحقيق صالح الوطن والمواطنين
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

رئيس الوزراء: نتواصل مع البرلمان لتحقيق صالح الوطن والمواطنين

الإثنين، 26 ديسمبر 2016 11:10 ص

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه بأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب وبعض النواب اليوم بحضور وزير الصحة، استمرار التواصل بين الحكومة ومجلس النواب، بما يضمن تحقيق صالح الوطن والمواطنين.

جاء ذلك ضمن اللقاءات الدورية التي بدأها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء مجلس النواب، لمناقشة الملفات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب القضايا الجماهيرية.

ودار خلال اللقاء الذى استغرق 4 ساعات حواراً موسعاً حول ملف الصحة وكيفية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث عرض النواب العديد من الملفات والقضايا الجماهيرية خاصة ما يتعلق بمطالب المواطنين، كما قدموا مجموعة من المقترحات والتوصيات الخاصة بتطوير الخدمات الصحية.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بملف الدواء، مشدداً على أن توفيره يأتى على رأس الاولويات، مشيراً إلى أن الحكومة ستبدأ فوراً فى دراسة زيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة.

واستعرض اللقاء، أيضا أهمية الحفاظ على قدرة الشركات الوطنية المنتجة للدواء ودراسة تصنيع المواد الفعالة الداخلة فى هذه الصناعة الاستراتيجية.
وأشاد رئيس الوزراء خلال اللقاء بوعى واصالة الشعب المصرى وادراكه لما تمر به البلاد من ظروف صعبة وغير مسبوقه، مشيراً إلى أننا نواجه جميعاً مرحلة فارقة مليئة بالتحديات على الصعيدين الداخلى والخارجى، وتفرض علينا التكاتف وتوحيد الجهود لتخطى هذه المرحلة، وليس لنا إلا مصلحة مصر.. مؤكدا على أن الحكومة تتعامل بمنتهى الشفافية والصدق، وتحرص على اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة للتعامل مع تلك الظروف.

وفى نهاية اللقاء، وعد رئيس الوزراء بدراسة كافة المقترحات والتوصيات المقدمة من أعضاء مجلس النواب فى مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بالصحة والدواء.

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