قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بشكل رسمي، لن يغير أي شيء فيما يشهده الوسط الصحفي والإعلامي خلال الفترة الحالية.

وأضاف “عيسى” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الاثنين، أن الهيئات الجديدة المنصوص عليها في القانون المذكور سيتم تشكيلها خلال شهر بعد إقرار القانون.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق اليوم على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية.