صرح طارق خيري المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، بأن فريقه تعرض إلى فاصل من الأخطاء التحكيمية في مباراته مع سبورتنج اليوم، في ختام الدورة المجمعة لتحديد بطل دوري المرتبط.

وقال خيري إن طاقم التحكيم تحامل على الأهلي بغرابة شديدة، خاصة في الثواني الأخيرة من المباراة؛ ليهدي فوزًا غير مستحق للمنافس.

وأضاف أن تعيين طاقم تحكيم من الإسكندرية لمباراة هامة وأحد طرفيها من الإسكندرية يضع الكثير من علامات الاستفهام .. وكان من الأحرى أن يتم تعيين طاقم محايد لإدارة المباراة، خاصة وأنها حاسمة على الأقل بالنسبة للأهلي.

وأوضح خيري أنه عكف بعد المباراة على تهدئة اللاعبين، بعد الثورة العارمة التي اجتاحت صالة الإسماعيلية التي تشهد المباراة .. في ظل التعنت والظلم التحكيمي الواضح وغير المبرر، مشيرًا إلى أنه سوف يسعى لإجراء عمليات استشفائية سريعة للاعبين؛ استعدادًا لخوض المباراة الفاصلة غدًا أمام سبورتنج على بطولة دوري المرتبط.

من جانبه، أعرب إسلام علي مدرب الفريق عن استيائه الشديد من الأداء التحكيمي، خلال مباراة الفريق أمام سبورتنج، وقال علي إن الأداء التحكيمي لم يكن على المستوى المطلوب، ووقع في أخطاء كثيرة خلال لقاء اليوم، ساعدت فريق سبورتنج على الفوز بالمباراة.

وتساءل مدرب الأهلي: “كيف يقوم اتحاد السلة بتعيين حكام من الإسكندرية لإدارة مباراة تجمع فريقًا سكندريًا”.

وأكد أن الجهاز سيقوم بتجهيز اللاعبين نفسيًا وبدنيًا بشكل سريع للمباراة الفاصلة التي تقام غدًا، مشددا على قدرة الأهلي في الفوز والتتويج باللقب.