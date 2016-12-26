شوبير يكشف السر الحقيقي وراء رفض الزمالك خوض القمة ببرج العربالإثنين، 26 ديسمبر 2016 10:23 ص
كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن أسباب رفض ادارة نادى الزمالك مواجهة غريمه التقليدي الأهلى على ملعب برج العرب، والمقرر إقامتها يوم الخميس القادم.
وقال “شوبير”، في تصريحات إذاعية لبرنامجه “مسا مصر” عبر آثير “راديو مصر”، إن استاد برج العرب وضع شرطًا للزمالك بضرورة سداد المديونية التى يدين بها النادى الأبيض للإستاد والتى تبلغ 470 ألف جنيه قبل خوض لقاء القمة؛ وهو سبب رفض الأبيض نظرًا للأزمة المالية التي يمر بها.
يذكر أن إدارة القلعة البيضاء قد اختارت ملعب بتروسبورت لاحتضان القمة 113.
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