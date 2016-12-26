فيديو.. باسم مرسي يكشف أسرار استبعاده من المنتخب واستعداداته للقاء القمةالإثنين، 26 ديسمبر 2016 10:22 ص
قال باسم مرسي مهاجم فريق الكرة بنادي الزمالك، إن مباريات القمة أمام النادي الأهلي تحتاج دائما للاعبين يملكون شخصية قوية ولا يخشون المباريات الكبرى، متمنيا أن يحالفه التوفيق بتلك المباراة كعادته في مباريات القمة التي يسجل بها دوما.
وأضاف “مرسي” فى تصريحات تلفزيونية ببرنامج “خاص مع سيف” المذاع عبر فضائية “أون سبورت”، أنه عاد للتدريبات اليوم وسيشارك غدا بالتدريب الجماعي للفريق، وأن نسبة لحاقه بالمباراة كبيرة جدا وتصل لـ 99%.
وردا على سؤال أن تلك المباراة ستكون الأولى أمام سعد سمير مدافع الأهلي الذي أصابه مرسي خلال القمة السابقة، قال المهاجم الدولي: أنا ألاعب النادي الأهلي وليس لاعب بعينه، ومن يتحدث في ذلك الأمر يريد أن يفتعل أزمة”.
وأوضح مهاجم القلعة البيضاء، أن المباراة بمثابة بطولة خاصة لجماهير النادي، فأتمني أن نسعد تلك الجماهير، مضيفا أن غياب مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق سيؤثر ولكن باقي اللاعبين على قدر المسؤولية، أما بخصوص الحاوي فهناك حظوظ للحاقه بالمباراة.
وحول أنباء عدم ضمه للمنتخب، قال “مرسي”: “أتدرب وأجتهد وإن أراد هيكتور كوبر ضمي للمنتخب سأذهب وإن لم يردني فله كل الحرية في اختياراته، وأنا ليس لدي مشكلة مع أي شخص من الجهاز الفني للفريق القومي والقرار خاص بهم”.
وعن عروض الاحتراف واصل حديثه، هناك عرض مفاجئ ولكن لن أفصح عنه الآن وأي شئ لن يكون إلا عن طريق الزمالك ومجلس الإدارة.
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