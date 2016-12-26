ينطلق مهرجان دبي لكرة القدم، غدًا الثلاثاء، ويستمر لمدة يومين في إطار مؤتمر دبي الدولي للرياضة وبحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، وفرناندو جوميز رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وسيتم مناقشة العديد من القرارات والتغييرات خلال العام الحالي ومن بينها استخدام تقنية الإعادة بالفيديو في مباريات كأس العالم للأندية قبل أيام قليل في اليابان وترشيح البرتغالي كريستيانو رونالدو لجائزة الأوسكار الرياضي، بالإضافة إلى الأرجنتيني هيجواين ونادي ريال مدريد الإسباني بعد فوزه بلقبه الحادي عشر في دوري أبطال أوروبا بعد اللقب العاشر التاريخي في عام 2014.

وكان كريستيانو رونالدو قد فاز بجائزة الكرة الذهبية بالإضافة إلى أنه ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي وغدًا في مؤتمر دبي الرياضي قد يحصل اللاعب على جائزة الأوسكار الرياضي أيضًا.

كما سيتم منح جائزة “في حفل جلوب سوكر” وهي جائزة لأفضل لاعب خليجي بالإضافة لأفضل لاعب في أوروبا من أصل عربي والمرشح لها المغربي مهدي بن عطية والمصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز.

ويلقى الرئيس التنفيذي لنادي روما الإيطالي أومبيرتو جانديني كلمة افتتاح المؤتمر ويتحدث عن الحالة الاقتصاية لأندية أوروبا وعن الرؤية الاقتصادية المقبلة، وخاصة في القارة الإفريقية حيث يسعى مؤتمر دبي الرياضي للنهوض بالكرة الإفريقية وكرة القدم في مختلف بقاع العالم.

بعد ذلك يتحدث رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تافيكيو و رئيس لجنة الحكام في إيطاليا الحكم الشهير كولينا والإنجليزي مارك كلاتنيبرج عن أهم التطورات والتكنولوجيا في عالم كرة القدم .. وبعد ذلك يبدأ توزيع الجوائز المطروحة على الفائزين حيث ستبث الحفل العديد من القنوات الأوروبية والعربية، من مدينة دبي.

ومن المتوقع أن تُحيي الحفل فرقة اإيطالية حيث سيغنون لريال مدريد والعديد من الفائزين خلال توزيع الجوائزبحضور أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا.