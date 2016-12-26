منحت جريدة (كيكر) الرياضية الألمانية، اليوم الإثنين، مواطنها توني كروس لاعب ريال مدريد الإسباني لقب “رجل عام 2016”.

واختارت (كيكر) في نسختها الصادرة غدًا كروس كـ”شخصية العام الرياضية” الأبرز، حيث ثمنت مستواه الدولي واستمرارية أدائه، سواء في الدوري الإسباني أو دوري الأبطال أو مع المنتخب.

وحقق كروس (26 عامًا) في 2016 لقب دوري الأبطال بعد الفوز به في 2013 مع بايرن ميونخ، ليصبح الألماني الوحيد الذي تمكن من حصد هذا اللقب مع فريقين مختلفين.

وقال مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف - في تصريحات بخصوص دور كروس - “توني أصبح نجمًا عالميًا. إنه عنصر حيوي في خطط فريقنا للدفاع عن لقب كأس العالم في مونديال 2018”.

من جانبه، اعتبر المدير الفني السابق لبايرن ميونخ يوب هاينكس أن كروس “من ضمن أفضل ثلاثة لاعبي وسط على مستوى العالم”، ويدير بشكل رائع طريقة لعب ريال مدريد.

وثمن المدرب تجديد اللاعب لتعاقده مع النادي الملكي حتى 2022.