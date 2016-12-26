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محافظ الإسكندرية يوجه رؤساء الأحياء بالتواجد في الشارع خلال النوات
اللواء رضا فرحات - محافظ القليوبية

محافظ الإسكندرية يوجه رؤساء الأحياء بالتواجد في الشارع خلال النوات

الإثنين، 26 ديسمبر 2016 10:36 ص

وجه محافظ الإسكندرية رضا فرحات، جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء وشركات المرافق، بضرورة التواجد المستمر والدائم على مدار اليوم في الشارع خلال موسم النوات، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة، حفاظا على أرواح المواطنين.

ومن جانبه، أفاد رئيس حي الجمرك محمد معوض - وفق بيان المحافظة اليوم/الاثنين/ - بحدوث هبوط أرضي بشارع الفراهدة العمومي وسط الإسكندرية بعمق 60 سنتيمترًا وعرض متر واحد نتيجة كسر في ماسورة المياه وجاري إصلاحها وسيتم إعادة الوضع إلى أصله قبل نهاية اليوم، موضحًا أنه لا صحة لما تردد عن مغادرة قاطني العقارات لوحداتهم السكنية.

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