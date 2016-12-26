تأهل النصر، إلى نهائي كأس ولي العهد السعودي، بعد أن حسم “ديربي الرياض” عاصمة محققا فوزا كبيرا على الهلال بهدفين نظيفين، مساء اليوم الأثنين، على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في الدور نصف النهائي للبطولة.

سجل محمد السهلاوي الهدف الأول للعالمي في الدقيقة (26) من ضربة جزاء ، وأضاف الكرواتي مارين توماسوف الهدف الثاني من تسديدة قوية في الدقيقة (39).

وحجز “العالمي” بطاقة التأهل الأولى للمباراة النهائية لينتظر الفائز من “ديربي” جدة بين الاهلي والاتحاد في مباراة نصف النهائي الأخر غدا الثلاثاء.